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Lüks araç kazada hurdaya döndü

Edirne’nin Havsa ilçesinde Romanya plakalı lüks bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde Romanya plakalı lüks bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, lüks araç hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, sabah 08.00 sıralarında Edirne'nin Havsa ilçesinde otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ikametinden Edirne'ye seyreden VS10 AVB Romanya plakalı lüks araç Romanya uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından tedbir amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karayolları ekiplerinin otoyolda temizleme çalışmalarının ardından bir süre tek şeritten verilen trafik akışı normale döndü. Kaza sonrası lüks araç kullanılamaz hale geldi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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