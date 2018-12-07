Mahkumların yetiştirdiği koçlar, proje kapsamında dağıtılacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)'in sürülerin iyileştirilmesine yönelik hazırladığı proje kapsamında Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar tarafından yetiştirilen koçlar dağıtılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Günday, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)'in sürülerin iyileştirilmesine yönelik hazırladığı proje kapsamında dağıtılacak olan koçların bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Proje kapsamında bir bütçe ayrıldığını belirten Günday, “Bu yıl 119 bin TL gibi bir pay geldi. Bu bedelle sürülerin iyileştirilmesi için koç dağıtımı yapacağız. Koçları Edirne'deki açık cezaevinden alacağız. Koçların ağırlıklarına göre yüzde 25 oranında bir bedel ödenecek. Proje kapsamında 121 adet koç dağıtılacak. Şartları tutan 121 kişiye koçlarını bu ay içerisinde teslim edeceğiz”.