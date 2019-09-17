Marmara Bölgesi Ziraat Odaları başkanlarından ortak ‘çeltik' açıklaması

Edirne'de, bir araya gelen Marmara Bölgesi'ndeki Ziraat Odaları Başkanları, açıklanan Çeltik taban fiyatları ile ilgili ortak bildiri yayımladı. Marmara Bölgesi adına açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, çeltik için açıklanan 3 lira 05 kuruş rakamının üreticilerin ancak girdi maliyetlerini karşılayabileceğini söyledi.

Edirne'de, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Bilecek ve Marmara Bölgesi'ndeki ilçe Ziraat Odaları Başkanları, üreticilerin genel durumu ve açıklanan çeltik fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Bölgesi'ni temsilen açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, çeltik de açıklanan taban fiyatlarının dip fiyatlar olduğunu ancak ve ancak girdi maliyetlerini karşılayacağı için üreticinin kar etmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

“Çeltikte bu rakamlar çok dip rakamlardır”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, “Biz daha önce de Edirne Ziraat Odaları olarak diğer bölgelerde de Çanakkale'de de çeltik ekimi var, Balıkesir'de var. Çeltik de Marmara Bölgesi'nin önemli ana ürünlerinden bir tanesi. Özellikle de Edirne'nin. Çeltik maliyetlerimizi geçmiş dönemde sizlerle paylaşmıştık. 2 lira 30 kuruş gibi bir dönüm maliyetimiz var. Bu dane maliyetini tabi ki değiştiriyor. Şimdi bir Osmancık verimi, bir Baldo verimi farklı farklı tonajlara sahip, dane verimine gelince yani 3 liranın üzerinde bizim dane maliyetimiz var. Yani 3 TL üzerinde. Yani bugün açıklanan 3 lira 05 kuruş Osmancık ancak şu anda bizim maliyetimizi karşılamaktadır. Ben bu yıl üreticilerin çok kar edeceğini düşünmüyorum. Yani bu rakamlar çok dip rakamlardır. Ben tekrar Tarım Bakanımızdan bu fiyatların gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu fiyatlar gerçekten üreticimizin üretim maliyetleridir” dedi.

“Borçların, hükümetimizden 5 yıl faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz”

Öte yandan, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle üreticinin zor günler yaşadığına değinen Darcan, “Geçen yıl yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üreticimiz yüksek girdi maliyetleriyle ekim yapmıştır. Piyasada bu yıl fiyatların çok iyi gitmemesi sebebiyle bankalara olan borçlarının, hükümetimizden 5 yıl faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz. Lisanslı depoculuk bu faaliyete geçti ama bazı sıkıntılarımız var bu konuda. Lisanslı depoya ürün teslim eden üreticilerimiz yüzde 75'ini Ziraat Bankası'ndan kredi şeklinde geri alabiliyordu. Ürününü teminat gösterip yüzde 75 alabiliyordu. Yalnız kredi borcu olanlar bunun dışında tutuluyor. Bu yüzde 75'i alabilmeleri için kredi borçlarını kapamaları isteniyor banka tarafından. Üreticimiz gidip kredi borçlarını kapatıyor, ürettiği ürünün yüzde 75'ini tekrar kredi olarak alıyor, yalnız piyasaya satmaya geldiğinde ilk önce şu sorunla karşılaşıyor; banka diyor ki; ‘bu borcunuzu kapatın, ondan sonra ürününüzü satın'. Üreticimiz zaten zor durumda, bu ürününü satmadan bu borcu nasıl kapatacak? Hükümetimizin bunu da bilmesini, bu konuda da tedbir almasını istiyoruz. Ziraat Bankası'na borcu olmayan çiftçimiz yok. Genelde borç ertelemesi yapılıyor yüzde 23 faiz üzerinden. Şimdi üreticimiz bu yıl borcunu erteletti, üzerinde yüzde 23 faiz konuldu. Zaten bir daha ki yıla çıkaracağı aynı ürün. Bir daha ki yıla girebilmek için tekrar kredi kullanıyor. Üreticimizin borcu 5 yıl faizsiz olarak eşit taksitlere bölünsün, böyle bir ödeme kolaylığı yapılsın. Yoksa yeni bir kredi alırsa üretici, borç üstüne borç koymuş olacak. Bu üreticimizi çok zor durumda bırakıyor” dedi.