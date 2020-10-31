Maske takmayanlara ceza yağdı

Edirne'de maske, sosyal mesafe ve karantina kullarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda maske takmadığı tespit edilen 110 kişiye 99 bin lira para cezası kesildi. Bir ay içinde karantina kuralını ihlal eden 128 kişiye ise 155 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirtilen yerlerde “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile genel olarak yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

Ekim ayı içerisinde maske takmadığı tespit edilen ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 110 şahıs hakkında toplamda 99 bin lira para cezası uygulanırken, Sosyal Mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 16 şahıs hakkında toplam 50 bin 400 lira para cezası kesildi.

Karantina kuralına uymayan 2 şahıs hakkında toplam 6 bin 300 lira olmak üzere toplam 128 şahsa 155 bin 700 lira İdari para cezası uygulandı.

Ayrıca karantina kurallarına uymayan 2 şahıs hakkında TCK 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.