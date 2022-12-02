Memleket Partisi Lideri İnce'den 6'lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, 6'lı masa ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil, çok var” dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında 6'lı masaya ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Memleket Partisi Lideri İnce, 6'lı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Suriye konusunda Esad ile görüşülmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmek için daha önce mektup yazdığını ancak kabul edilmediğini açıklayan İnce, Suriye konusunda mutlaka Esad'la görüşülmesinden yana olduğunu belirtti.

“O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun”

Açıklamasının devamında 6'lı masayı da eleştiren İnce, “6 genel başkandan oluşan eşgüdüm kurulu, cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Cumhurbaşkanı seçilecek, sonra dönecek 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana akıl verin ben de yöneteyim' diyecek. O kadar güçlü adamsanız çıkın, biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

“6'lı masa çözüm üretmiyor”

6'lı masanın çözüm üretmediğini, milleti oyaladığını ve kendilerine güvenmediğini ifade eden İnce, “Çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görünüp, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil, çok var”

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını sert bir dille eleştiren İnce, “Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil, çok var. CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir” şeklinde konuştu.