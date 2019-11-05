İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meriç ilçesine yeni meydan

Edirne’nin Meriç ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen meydan ve tören alanı yapılan çalışmaların ardından yeni yüzü ile hizmete girdi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yıllardır eksikliği hissedilen meydan ve tören alanı yapılan çalışmaların ardından yeni yüzü ile hizmete girdi. Meydan kültürel amaçlı organizasyonların yanı sıra otopark olarak ta hizmet verecek.


Meriç İlçesinde Mal müdürlüğü Lojmanı olarak uzun yıllar hizmet veren ve atıl durumda bulunan bina yıkılarak meydan ve tören alanı olarak düzenlendi. Kaymakamlık tarafından yıkılan binanın yeri resmi törenler, sosyal ve kültürel organizasyonlar ve misafir otoparkı olarak kullanılacak.


Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ve Meriç Kaymakamlığının koordinesinde yapımı tamamlanarak Atatürk büstü ve tribün eklenen alan belirtilen etkinliklerde kullanılmak üzere düzenlenerek İlçe halkımızın hizmetine sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.