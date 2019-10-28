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Meriç Nehri üzerinden kayıklarla yurda sokuyorlardı

Edirne’de, Meriç Nehri üzerinden kayıklarla yurda uyuşturucu madde sokan şahıslara operasyon düzenlendi.

Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden kayıklarla yurda uyuşturucu madde sokan şahıslara operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, komşu ülke Yunanistan'dan, motorlu kayık kullanarak Meriç Nehri üzerinden yurda uyuşturucu madde sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



14 kilogram ele geçirildi


F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K. isimli şahısların Avrupa ülkelerinden temin ettikleri skunk maddesini, Meriç Nehri üzerinden kente getireceklerinin değerlendirilmesi üzerine, 2 teliz çuval içerisinde bulunan toplam 27 pakette hazırlanmış daralı ağırlığı 14 kilo 53,62 gram gelen uyuşturucu maddelerden skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Operasyonda, F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K. yakalanarak gözaltına alınırken kullandıkları araca da el konuldu.



4'ü de tutuklandı


Haklarında, “Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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