Meriç Nehri'ndeki santral, yıl sonu itibarıyla elektrik üretecek

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen '3 nehir 1 şehir' Projesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan ve elektrik üretilmesi hedeflenen 'Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nde sona gelindi.

Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya gelen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, köy ve mahalle muhtarlarına Meriç Nehri üzerinde devam eden santral inşaatını gezdirerek projeyi tanıttı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nden enerji üretiminin sağlanacağı "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Edirne Valisi Kırbıyık, çalışmaların hızla devam ettiğini ve Aralık ayı itibariyle de enerji üretimine başlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Edirne'nin Meriç Nehri'nden enerji üretiminin sağlanacağı "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"ndeki çalışmalar hızla devam ederken, bölgeden yıl sonu itibarıyla elektrik üretimine başlanması planlanıyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projenin nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kırbıyık, projede büyük ilerleme olduğunu ve çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapılması planlanan proje çerçevesinde nehrin iki kıyısı arasına 70'er metrelik 3 lastik savak konulacak.

Meriç Nehri üzerine kurulacak lastik savaklı baraj, kendi kategorisinde dünyanın en büyük projelerinden birisi olacak.

Çalışmaların Kasım ayının sonunda tamamlanmasını beklediklerini belirten Vali Kırbıyık, "Aralık ayı başıyla da burada enerji üretimine başlamayı düşünüyoruz. Bir yandan inşaat çalışmalarımız devam ediyor, öbür taraftan ilgili kurumlar nezdinde enerji bağlantıları ve diğer işlemler devam ediyor. Bütün hızımızla, işlerimizi planlandığı ölçüde hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Enerji üretimi sağlayacağız"

Nehir yatağında oluşturulacak lastik savağın 4 metre yüksekliğinde olacağını söyleyen Vali Kırbıyık, "4 metre yükseltiyle beraber su, nehrin sol tarafından santrale girecek ve 14 burguyu çevirerek enerji üretimi sağlayacağız. Bağlantı noktamızda en yakın trafoya götürerek bunu değerlendireceğiz. Burayı Millet Bahçesi projesiyle beraber düşünmek lazım. Sağlı sollu iki taraf da projenin içerisinde. Yürüyüş yollarıyla, çevredeki güzel alanlarıyla dört dörtlük bir yapı olacak. Hakikaten, şehirde insanların gezebilecekleri... Bazen şu cümleyi çok duyuyoruz; 'Bizim hatıralarımız var'. Muhakkak bizim hatıralarımız var ama gelecek nesillerin de hatıralarının olması lazım. Onların da kendilerine göre gelecekleri olmalı ve hatıralar biriktirmeleri lazım" açıklamasında bulundu.