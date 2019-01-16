Meriç ve Tunca Nehirlerinde artış var, taşkın riski yok

Edirne'de, Meriç ve Tunca Nehirlerinin debileri, komşu ülke Bulgaristan'da etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yükseldi.

Bulgaristan'ın Filibe Ovası'ndan doğarak Arda, Tunca ve Ergene kollarına ayrılan Türkiye'nin 10. büyük nehri olan Meriç Nehri'nin, komşu ülkede ve bölgede yaşanan kar ve sağanak yağışların ardından debisi yükseldi. Edirne kent merkezinden de geçen Tunca Nehri'nin su debisinde de artış gözlendi.

Artış var, taşkın riski yok

DSİ resmi internet sitesi ölçüm istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri debisi Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nda sabah saat 08.00 itibariyle 219 metreküp/saniye ölçüldü. Tunca Nehri debisi ise Değirmenyeni köyünde bulunan ölçüm istasyonu verilerine göre 13 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Ergene Nehri de normale dönüyor

Öte yandan, bir süre önce Kırklareli'nde yatağından çıkarak bölgeye yayılan Ergene Nehri'nin debisi de Edirne'nin Meriç ilçesinde bulunan Yenicegörece İstasyonu'nda turuncu alarm seviyesinden sarı alarm seviyesine dönerek, 199 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Taşkınlarla tanınıyorlar

Edirne'de, geçtiğimiz yıllarda debilerinin yükselmesi sonucu her iki nehir de taşkın ve sel felaketlerine sebep olmuş, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Özellikle kaynaklarının Bulgaristan'da bulunması ve bölgede barajlar ile kontrol edilmesi, her iki nehir de de komşu ülke Bulgaristan'da yaşanan yağışlara bağlı olarak barajlardan su salınımı sebebiyle debiler de artış gösteriyor.