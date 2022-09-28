Meriç'in yer fıstığı coğrafi işaret aldı

Edirne'nin Meriç ilçesinde yetiştirilen yer fıstığı tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Meriç Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Meriç yer fıstığının onay sürecinin 26 Eylül 2022'de tamamlandığı belirtildi. Meriç yer fıstığı Edirne'nin coğrafi işaret alan 11'inci ürünü olurken, Trakya'nın da coğrafi işaretli ürün sayısı 23'e yükseldi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yetiştirilen baklagiller familyası içinde yer alan yer fıstığı, kavrulduktan sonra 0,5, 1, 2 ve 5 kilogramlık paketlerde veya 25-30 kilogramlık çuvallarda piyasaya sunulur. Özellikle çerezlik olarak kullanılmasına rağmen yağ sanayiinde de değerlendirilen Meriç yer fıstığı, iklimsel olarak yaz sezonunun kısa sürmesi nedeniyle sadece birinci ürün olarak ekiliyor. İkinci ürün olarak ekildiğinde olgunlaşma süresince gerekli olan sıcaklığı ve suyu

alamadığından olgunlaşamayan yer fıstığının hasadı ekim ayının ilk haftası ile kasım ayının son haftası arasında yapılırken, dönüm başına 550-650 kilogram verim alınıyor.