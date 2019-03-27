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Meriç'te fidanlar toprakla buluştu

Edirne’nin Meriç ilçesinde, gönüllü koşucuların ve TEMA gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen fidan dikim töreninde ‘Adım adım-çocuklar hatıra ormanı’ için fidanlar toprakla buluştu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, gönüllü koşucuların ve TEMA gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen fidan dikim töreninde ‘Adım adım-çocuklar hatıra ormanı' için fidanlar toprakla buluştu.


TEMA Vakfı, gönüllü koşucuların desteğiyle ‘Ağaç Kardeşliği' adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini uyguluyor. Projenin ağaçlandırma aşamasında oluşturulan Adım Adım-Çocuklar Hatıra Ormanı için Edirne'nin Meriç ilçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.


TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, "Meriç ilçesinde bulunan Subaşı ağaçlandırma sahasında, Ağaç Kardeşliği Elçileri Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Biz Evde Yokuz'un katılımıyla düzenlenen törende gönüllü koşucular ve TEMA gönüllüleri fidanları toprakla buluşturdu" dedi.

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