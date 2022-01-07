Meslek lisesinden ekonomiye destek

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri öğrencilerinin yaptığı okul sıralarıyla ekonomiye destek sağlanıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin katkılarıyla okul atölyelerinde ürettikleri öğrenci sıralarının satışını yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde üretimi yapılan öğrenci sıraları Balıkesir'e gönderildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi veren Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya, "Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca çeşitli kazanımlar elde etmelerinin yanı sıra, imal ettikleri ürünler ile de ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Okulda verilen teorik derslerin yanı sıra, atölyeler içerisinde doğrudan üretim yaparak pratikte de tecrübe sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Meslek Liselerinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu bu pandemi sürecinde ortaya çıktı. Ülkemizin çeşitli okullarında gerek maske, gerekse dezenfektan üretimi yapan öğrencilerimiz sayesinde ülkemizin maske ve dezenfektan ihtiyaçları büyük ölçüde karşılandı. Meslek Lisesi, Memleket Meselesi düşüncesi ile üretime katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.