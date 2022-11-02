Metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. Arabacılar Sokak'ta bulunan M.E. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet kilitli poşet içinde 1.80 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza ve 1 esrar öğütücüsü ele geçirdi.

Evinde yakalanan M.E. hakkında tahkikat başlatıldı.