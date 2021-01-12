Meteoroloji ‘dikkatli olun' demişti, kuvvetli sağanak etkili oluyor

Edirne'de gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Edirne'de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş çöp poşetleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteorolojiden ‘dikkatli olun' çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da bugün gün boyu devam edeceği tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.