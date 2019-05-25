Metruk binalarda güvenlik önlemi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinde bu şekilde 160 bina tespit ettiklerini; öncelik arz eden 59 binada çalışmalara başladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Edirne Valiliği tarafından Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplanarak, ‘Güvenlik Önlemi Alınması Gereken Metruk Bina Çalışması' başlattı. Bunun üzerine Edirne Belediyesi; öncelik arz eden 59 metruk binada yıkım ve güvenlik önemleri alınması için çalışmalara başladı. Özellikle zararlı madde kullananların; suç örgütlerinin yuvalandığı bu binalardan tehlike arz eden 11 adet binanın yıkımı gerçekleştirildi; 10 adet bina da kapı ve pencereleri kapatılarak; içine girişler engellendi.

Edirne'nin birçok mahallesinde kullanılmayan metruk binaların olduğunu belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Bunların bir kısmı Anıtlar Kurulu'nun yetkisinde olan sivil mimarı örneği veya tarihi sit alanına giren binalar. Bu konuda Edirne Valiliği ile birlikte Edirne Belediyesi olarak uzun zamandır çalışma yapıyoruz. Bu konu ayrıca uyuşturucu ile mücadele komisyonlarında da tartışıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile belli görevler verildi. Edirne Valiliği'nin başkanlığında şehrimizde bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda Edirne Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu ve Emniyet Müdürlüğü var. Güzel bir koordinasyon çalışması yaparak, bu binaların nasıl ıslah edileceği konusunda önemli bir yol aldık. Öncelikle resmi yazışmalarımızı bitirdik. Bina sahiplerine ulaşmak uzun zaman aldı. 3 ay içerisinde belli bir noktaya geldik, izinlerimizi çıkarttık, malzemelerimiz alındı, çalışmalarımıza başladık. Buradan Edirne Halkına, bu tür yapısı, binası olan vatandaşlarımıza sesleniyorum; Edirne Belediyesi'ne gelsinler onlara yardımcı olalım. Bu konuda tedbirlerimizi alalım. Çünkü buralar uyuşturucu kullananların yuvalandığı; kötü alışkanlıkların yoğun yaşandığı yerler haline geliyor. Hedefimiz bu sorunu hep beraber çözebilmek. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.