Mezarlıklara ücretsiz servis, parkmetreler ücretsiz

Edirne Belediyesi, Kurban Bayramı'nın birinci günü mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek. Parkmetreler ise bayram boyunca ücretsiz olacak. Ayrıca yakınlarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için Arife gününden itibaren mezarlıklarda 90 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesi, Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 11 Ağustos Pazar Günü bayram namazı sonrasında şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için belediye binası önünden Yenişehir, Buçuktepe, Yeniimaret Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme Mezarlıklarına ücretsiz otobüs servis hizmeti verecek. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle belediye binası önüne geri dönebilecek.

Ayrıca Buçuktepe, Yenişehir, Acıçeşme, Yıldırım, Yeniimaret Bademlik ve Karaağaç Mezarlıkları'nda yakınlıklarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için toplamda 90 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Arife günü ve Kurban Bayramı'nda mezarlık görevlilerinden ücretsiz olarak çiçek talebinde bulunabilecek.

Öte yandan, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her bayram olduğu gibi bu bayram da merkezde tüm mezarlıklardaki 18 adet şehit kabrine çiçek ekerek, mezarlıkların bakımını gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde; bayram boyunca araç park yerlerinden vatandaşların ücretsiz yararlanabileceğini belirtti. Vatandaşlar, belirtilen günlerde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde, Edirne Belediye personeli olmaksızın ücret talep eden kişilerin olması halinde, Alo 153 No'lu hatta bilgi verebilir.