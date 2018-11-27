Millet Kıraathanesi'nde ‘sevimli' misafir

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Müftülüğünün iş birliğinde, Trakya Üniversitesinin eski İlahiyat Fakültesi binasında hayata geçirilen Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, içeride bulunan bir kedi renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e ziyareti sırasında, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav eşlik etti.

Selimiye Camii'nin gölgesinde hizmete açılan ve her geçen gün öğrenciler ve vatandaşların daha fazla ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sosyal bilimler, dini eserler, edebi eserler, çocuk kitapları, ansiklopediler, süreli yayınlar, çok satanlar, yeni çıkan kitaplar gibi farklı kategorideki kaynaklara göz atarak, öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile de bir araya gelen ve görüşme gerçekleştiren Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Üniversitesi ile ortak yürüttükleri mevcut ve olası projeler hakkında konuşarak, Trakya Üniversitesini her anlamda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Millet Kıraathanesi'nin tanıtımı ve aktif kullanımına yönelik konularda da Millet Kıraathanesi yetkililerinden bilgi alan Prof. Dr. Tabakoğlu ve Şahin, kıraathanenin geliştirilmesi ve kaynaklarının zenginleştirilmesine ilişkin bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve gelişimlerine katkı sunacak nitelikte, diğer paydaşlarla birlikte kurs, konferans, seminer gibi çalışmalar yapabileceklerini dile getiren Prof. Dr. Tabakoğlu ve Şahin, öğrenci ve vatandaşların Millet Kıraathanesi'nden azami ölçüde istifade etmesini temenni etti. Millet Kıraathanesi'nin aktif kullanımı ve ilginin daha da artırılmasına ilişkin konularda fikir birliğine varan Rektör Prof. Dr Erhan Tabakoğlu ve Şahin, ziyaretlerinin ardından Millet Kıraathanesi'nden ayrıldı.

Güvenli, nezih ve ferah bir ortamda okuma, çalışma ve pek çok konuda bilgi sahibi olma imkanı sunan Millet Kıraathanesi, adeta öğrenci ve gençlerin buluşma noktası haline gelerek, emeklilerin de daha nitelikli zaman geçirmesine vesile oluyor. İki aya yakın bir zamanı geride bırakan kıraathanede, ücretsiz internet bağlantısı, bilgisayar, kütüphane, çay gibi birçok hizmet ücretsiz sunulurken, günde ortalama 100 kişinin bu hizmetlerden faydalanmak için kıraathaneyi ziyaret ettiği belirtiliyor.

Ziyaretin sürpriz misafiri

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in ziyaretleri sırasında, ders çalışan öğrencinin masasında oturan sevimli bir kedi, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Millet Kıraathanesi'nin, sıcak ortamıyla kapılarını 7'den 70'e herkese ve hayvanlara da açtığını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kıraathanemizde, öylesine sakin, sıcak ve huzur dolu bir atmosfer var ki çevredeki kediler dahi burada kendisine yer bulabiliyor. Kışın soğuk ve yağışlı günlerinde, öğrenciler ve vatandaşımızla aile ortamı sıcaklığında, başlarını sıcak bir yere sokabiliyorlar" yorumunda bulundu.