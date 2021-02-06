Milli eğitime klavyeli tablet desteği

Öğrencilerin online eğitim alabilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından 136 adet klavyeli tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Pandemi nedeniyle online eğitim gören ancak bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrenciler için ETB tarafından 81 adet ve ETSO tarafından 55 adet olmak üzere temin edilen toplam 136 adet klavyeli tablet, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyonla teslim edildi.

“Yapılan bu destek çok değerli”

“Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye” parolasıyla hareket ettiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, “Öğrencilerimizin, içerisinde bulunduğumuz süreçten en sağlıklı şekilde çıkması için tüm eğitim camiası olarak bizleri destekleyen paydaşlarımızla birlikte çalışıyor ve bu doğrultuda tüm imkanların seferber ediyoruz. Pandemi sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için evlerinden canlı derslere katılım imkanı bulunmayan öğrencilerimize yapılan bu destek çok değerli. Edirne eğitim ailemiz adına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Ticaret Borsası yönetimleri ile üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz”

Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yapan Öztürk ve Zıpkınkurt, “Bir taraftan ilimizin ve ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, sosyal sorumluluklarımız kapsamında, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için destek sağlamayı hedefliyoruz. TOBB camiası 81 ilde 365 Oda ve Borsa aracılığıyla 30 bin adet tableti İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim ediyor. Bu anlamlı etkinliğe vesile olan TOBB ile Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.