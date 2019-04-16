Milli güreşçi Yasemin Adar, 4. kez Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcu Yasemin Adar, final müsabakasında karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuent'i göz dolduran bir mücadelenin sonucunda 6-1 yenerek, bir kez daha “Avrupa Şampiyonu” oldu.

Ata sporunda bir çığır açarak, Türk güreş tarihine ismini “altın” harflerle yazdırma başarısı gösteren ve ülkemizde kadın güreşinin sembolü haline gelen milli sporcu, elde ettiği yeni başarısı ile birlikte üst üste 4. kez “Avrupa Şampiyonası”nda şampiyon olarak zirvedeki yerini korumayı başardı. Adar ayrıca, 2019 yılında gerçekleşecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi sergilediği bu performansıyla büyük beğeni topladı.

Türkiye'ye adını, 2016 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile duyuran sporcumuz, organizasyon tarihinde Türkiye'nin ilk kadın güreş şampiyonu unvanını elde etmiş, 2017 yılına gelindiğinde ise Paris'te gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını yazdırdığı final müsabakasında Belaruslu rakibini yenerek, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan ilk kadın güreşçisi olmuştu.