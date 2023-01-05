Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası'na Edirne'de hazırlanıyor

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Edirne'de başladı.

Edirne'de kampa giren Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürerek Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor. Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Edirne Gençlik Merkezi'nde antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli karateciler, Ümit Genç Avrupa Karate Şampiyonası seçmeleri için ellerinden gelen mücadeleyi sergilemek istediklerini ve Türk bayrağını Avrupa Şampiyonası'nda göndere çekmek istedikleri belirtti.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Ertan Tunç, Avrupa Şampiyonası'nın 3-5 Şubat tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka kentinde yapılacağını ifade ederek, "Ocak ayının 29'una kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün misafiri olacağız. Burada hazırlıklarımızı yapıp, Yunanistan'a geçeceğiz. Oradan vizemizi alıp Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçeceğiz. Orada da şampiyonayı başarıyla tamamlayacağız inşallah. Avrupa Şampiyonası'na 46 ülke katılım sağlayacak. Türk Milli Takımı eksiksiz bütün kategorilerde yer alacak. 37 kategoride yarışıyoruz, 41 sporcumuzla kampımıza devam ediyoruz. 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nın genel klasmanında ikinci olmuştuk. İnşallah bu sefer hedefimiz birincilik. Türkiye'de karate branşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Dünya ortalamasına göre başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olduk. Japonya birinci, Türkiye ikinci ve İspanya üçüncü sırayı aldı" dedi.

Milli karatecilerden Mustafa Akgül, takım arkadaşları Muammer Çağlar ve Muhammet Ata Yurtseven ile dünya ikincisi olduklarını belirterek, "Şimdiki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu yaşamak. Takım olarak ve bireyselde mücadele edeceğiz. Türk bayrağını Avrupa Şampiyonası'nda göndere çekmek istiyoruz" diye konuştu.