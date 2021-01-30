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Milli parkta kayık ve av mühre ördekler ele geçirildi: 2 kişiye 160 bin lira ceza

Edirne’nin İpsala ve Enez ilçeleri arasında yer alan Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde yapılan ortak denetimde sahipsiz kayıklar ve plastik ördekler ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ve Enez ilçeleri arasında yer alan Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde yapılan ortak denetimde sahipsiz kayıklar ve plastik ördekler ele geçirildi. Usulsüz avlanmaya karşı yapılan denetimlerde 2 kişiye 160 bin 930 TL idari para cezası kesildi.


Edirne İl Jandarman Komutanlığı ile Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri Gala Gölü Milli Parklar sınırları içinde ortak çalışmalar yaptı. Yapılan denetimlerde, göl içinde sahipsiz olduğu belirlenen iki kayık ele geçirildi. Aynı zamanda 51 adet plastik ördeğe de el koyan ekipler, bunları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim ederken, aynı zamanda göl çevresinde konuşlu 4 av gümesini de yerinden söktü.


Öte yandan 2872 Sayılı Çevre Kanununa Muhalefet eden iki şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kişi başı 80 bin 465 TL olmak üzere toplamda 160 bin 930 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

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