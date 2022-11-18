Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye gözden kayboldu

Edirne'de yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve diğer tarihi simgeler de gözden kayboldu.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, polis ekipleri tarafından dikkatli gitmeleri yönünde uyarıldı.

Edirne'de yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü görüldü. Selimiye ve Eski Cami başta olmak üzere diğer tarihi yapılar da sis bulutu altında gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.