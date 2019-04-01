Minik kalplerden kansere farkındalık

Devlet hastanesi çocuk kreşindeki minik çocukların dans gösterileri vatandaşların beğenisini topladı.

Edirne Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk programda, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Çocuk Kreş'i öğrencileri tarafından dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar ve çalışanların da katılımıyla kentin en işlek caddelerinden olan Saraçlar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kanserde erken teşhisten değil geç kalmaktan korkulması gerektiğini belirterek, “Bu konudaki korkuyu aşmalarını vatandaşlarımıza salık veririz. Gerçekten de korkmamalıyız çünkü ilerideki korku sonuca pozitif yönde etki etmiyor. Ama baştan bunu yakalarsak engellememiz mümkün” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Hafta kapsamında yapılan etkinliklerdeki amaçlarının kanser konusunda duyarlılığı arttırmak olduğuna vurgu yapan Kalkan, “Kanser bildiğiniz üzere en genel tanımıyla vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Sebebi bilinen ölümler arasında 2'nci sırada gelmektedir. Yüzde 30 ile 50 arasındaki kanserler önlenebilir kanserlerdir. Bu sebeple erken teşhis hayat kurtarıcı bir önem arz etmektedir. Biz hem meme kanseri, hem rahim ağzı kanseri hem de kolerektal kanserler konusunda halkımızın duyarlılığını arttırmak için bu gibi etkinlikleri yaygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce sağlıklı beslenme, hareketsiz yaşamdan kurtulma olarak en basitinden kazanacağımız iyi alışkanlıklarla ileride bizi bekleyen kanser tehlikesine karşı çok güzel bir önlem alma imkânına sahibiz. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlık bakanlığımızın ülkemiz çapında dikkat çekici uygulamalara devam ediyoruz” diye konuştu.