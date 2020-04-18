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Minik kalplerden kocaman ‘teşekkürler sizlere' videosu

Edirne’de, minik öğrenciler korona virüs salgınıyla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere görev yapan tüm meslek gruplarına yazdıkları şiiri söyleyerek, videolu teşekkür mesajı gönderdi.

Edirne'de, minik öğrenciler korona virüs salgınıyla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere görev yapan tüm meslek gruplarına yazdıkları şiiri söyleyerek, videolu teşekkür mesajı gönderdi.


Edirne Yüksel Yeşil İlköğretim Okulunda öğrenim gören 1-A sınıfı öğrencileri, Covid-19 pandemisiyle mücadele eden büyüklerine kendi yazdıkları şiiri seslendirdikleri videolu teşekkür mesajı gönderdi.


‘Çocukların sesinden' isimli #evdekal video hazırlayan minik öğrenciler, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte sahada görev yapmak zorunda kalan, ‘kurye, kasiyer, bakkal, temizlik işçileri, çiftçiler, kolluk güçleri' gibi meslek gruplarına teşekkür ederek, evde kalmanın önemine dikkat çekti.

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