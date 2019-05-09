Minik öğrenciler polislerle fidan dikti, uçurtma uçurdu

Edirne'de Karayolları ve Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve öğrencilerle fidan dikimi ve uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da katıldığı etkinliklerde Gaziosmanpaşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Vali Konağı'nın yanındaki yeşillik alana 52 adet fidan dikti.

Trafik Polisi ekipleriyle fidanları diken öğrencilere İl Emniyet Müdürü Kurt da eşlik etti. Kurt, amaçlarının çocuklarda doğa ve çevre bilinci oluşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Fidan dikiminin ardından Gölet mevkiine geçen öğrenciler burada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle uçurtma uçurdu.

Etkinlikle ilgili konuşan İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, “Trafik Haftası etkinliklerimiz kapsamında bugün Gaziosmanpaşa Ortaokulumuzla birlikte çevre bilincini oluşturmak ve doğaya karşı farkındalık kazandırmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızda zaten doğa sevgisi var, bu fidanlar ağaç olduğu zaman daha önce bize büyüklerimizin yaptığı gibi onlar da kendilerinden sonra gelenlere güzel bir yeşil alan bırakmış olacaklar. Gölgesinden faydalanacak, zaman geçirecek insanlar belki de bize dua ederler ve iyi ki dikmişler bu ağaçları derler” dedi.