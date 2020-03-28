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Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs sebebiyle okulları tatil edilince evlerinde kalan çocuklar, evlerinin pençelerine astıkları gökkuşağı resimleri ile umut veriyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs sebebiyle okulları tatil edilince evlerinde kalan çocuklar, evlerinin pençelerine astıkları gökkuşağı resimleri ile umut veriyor.


Korona virüs tedbirleri dolayısıyla okulları 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak çocuklar, virüs tehdidine karşı aileleri ile birlikte evlerinde kalarak hastalığın kendilerine bulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yurt dışında başlatılan akıma uyan çocuklar ellerine aldıkları boyalar ile kağıda çizdikleri birbirinden güzel gökkuşağı resimlerini camlarına asıyor.


Her çocuk, camına astığı resim ile, evde kalanın sadece kendisi olmadığını ve yalnız olmadığını gösterirken, içinde bulunulan bu stresli durumu gökkuşağının birbirinden güzel renkleri ile renklendirip görenlere umut veriyor. Aynı zamanda gökkuşaklarının altına yazdıkları ‘evde kal' yazıları ile görenlere, evlerinde bulunmaları konusunda mesaj veriyor.

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