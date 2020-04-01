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Mobilya mağazasında büyük yangın

Edirne’nin Keşan ilçesindeki mobilya mağazasında yangın çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.


Keşan-İstanbul yolu üzerinde bulunan mobilya mağazasında akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve depo bölümünde devam eden yangına Keşan, çevre belde ve ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Depodaki yangını söndürme çalışmaları sırasında çatının çökme ihtimaline karşı olay yerine getirilen bir kepçe tarafından mağazanın depo duvarları kırıldı ve ekipler bu şekilde yangına müdahale etti. Yangın sırasında oluşan dumanlar sebebiyle görüş alanı düştü. Yangına Tekirdağ'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangında içeride kimsenin bulunmaması sebebiyle ölen veya yaralanan olmaması teselli oldu.

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