Müdür Alçalar, cemiyet ve dernek üyelerini kabul eti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti heyeti ve Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a giderek yapılan çalışmalarla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a bağımlılıklarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vererek yapılan faaliyetleri anlattı.

Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence de ziyarette yer aldı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Alçalar, Yeşilay cemiyetine teşekkür etti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'la yaptığı görüşmede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen maratonlarda polis ekiplerinin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Akdağ, trafik akışının sağlanması ve sporcuların yönlendirilmesinin çok önemli olduğuna değindi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.