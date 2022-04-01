Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik

28 Mart günü akşam saatlerinde Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan S.R.A. bekçiler tarafından kovalamaca sonucu yakalanmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. “Bıçakla yaralama” olayının şüphelisini kovalamaca sonunda kısa sürede yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerini makamında kabul eden Müdür Alçalar, dikkatli ve başarılı çalışmalarından dolayı bekçileri tebrik etti.

Ziyaret sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında Müdür Alçalar'a bilgi veren çarşı ve mahalle bekçileri, toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından makamdan ayrıldı.