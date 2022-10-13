Muhammed Bin Kutbüddîn İznîkî Hazretlerinin türbesi gün yüzüne çıkarılıyor

Edirne'de Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddîn İznîkî Hazretlerinin mezarının da bulunduğu alanda, daha önce var olan Balaban Paşa Mescidi aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

Edirne'de aynı alanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası ve aynı zamanda Muhammed Harezmî Hazretlerinin talebesi de olan büyük İslam âlimi Muhammed Bin Kutbüddîn İznîkî (rahmetullah aleyh) Hazretlerinin de kabrinin olduğu mekânda daha önce var olan ve eski temeline ulaşılan Balaban Paşa Mescidi yeniden kazandırılıyor. Balaban Paşa Mescidinin 120 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Mescidin, aslına uygun şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılması ise Edirneli vatandaşları sevindirdi. Tunca Nehri'ne de çok yakın Balaban Paşa Mescidi için ilk temel atıldı. Proje hakkında bilgi veren Goat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, daha önce var olan Balaban Paşa Mescidinin yeniden Edirne'ye ve tüm Türkiye'ye kazandırılacağının müjdesini verdi.

“120 gün için bitirilmesi hedefleniyor”

İşadamı Mehmet Şahin, Edirne'de bulunduğu bölgede daha önce var olan Balaban Mescidini yeniden inşa ettiklerini ifade ederek, “Arkamızda gördüğünüz gibi buranın mimari projesi bulunmaktadır. Bunun yanında da aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Muhammed Bin Kutbuddin-i İzniki (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin kabri şerifi var. İnşallah Balaban Paşa Mescidini ve ailesinin kabri şerifi ile beraber burada yeniden çok kısa süre içinde inşa edeceğiz. Şuan hemen hemen temel aşaması bitmek üzere bir hafta içerisinde temel üstü çalışmalarımız başlayacaktır. Allah'ın izniyle temeli atık. Burada Edirne Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan da bize çok destek oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte projeyi 120 gün içinde inşallah bitirip tamamlayacağız. İnşallah bunun gibi daha nice nice hayır işlerinde kaşınıza çıkarız” dedi.