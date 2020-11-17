Muhtar paylaştı: 'Köyümüze gelmeyin'

Edirne genelinde son günlerde artış gösteren korona virüs salgını sebebiyle birçok köyde halkın toplu bulunabileceği alanlar kapatılmaya devam ederken, köy muhtarları da sosyal medyadan ‘köyümüze gelmeyin' çağrısında bulunuyor.

Edirne'ye bağlı Hacıumur, Büyükdöllük ve Tayakadın köylerinin yanı sıra Uzunköprü ilçesinde de birçok köyde korona virüs vakası tespit edilmesiyle Hıfzıssıhha kurulu kararınca, camii, muhtarlık, köy kahveleri, köy odası, köyde umuma açık alanlar, restoranlar, kooperatif binaları ve sosyal faaliyet alanı olarak kullanılan alanların kapatılmasına karar verildi.

Uzunköprü'nün Kadıköy Köyü Muhtarı Şemsi Mert, ülke genelinde korona virüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köy dışında yaşayan hemşehrilerine 'gelmeyin' çağrısında bulundu. Köye şehir dışından gelmek isteyen vatandaşların olduğunu belirten Muhtar Mert, sosyal medya hesabından, “İnsanlara değer veriyorsanız pandemi süresince önce kendinizin sonra sevdiklerinizin sağlığını korumak için köyümüze gelmeyin” paylaşımında bulundu. Mert sözlerine, “Sevdikleriniz önce bana ve yönetimime emanet, anne babalarınız bizlere emanet her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında gerek bizler gerek köy halkı olarak elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” cümlesini de ekledi.