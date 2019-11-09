İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlardan anlamlı bağış

Edirne merkez mahalle ve köy muhtarları kahraman ordumuzun Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" na destek vermek amacıyla aralarında topladıkları bağışı, Vali Ekrem Canalp’e teslim etti.

Edirne merkez mahalle ve köy muhtarları kahraman ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" na destek vermek amacıyla aralarında topladıkları bağışı, Vali Ekrem Canalp'e teslim etti.


Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı başkanlığındaki heyet Vali Ekrem Canalp'i ziyaret ederek topladıkları nakdi yardımı Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere teslim etti.


Muhtarların gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Vali Canalp, "Muhtarlarımızı ve onların nezdinde tüm Edirne halkını, askerimize verdikleri bu destek onurlu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Topladıkları bu bağış Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak. Herkes elinden geldiği şekilde kahraman ordumuza desteklerini ifade ediyor, tekrar muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.