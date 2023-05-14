Muhtarların seçim günü mesaisi

Dönem Milletvekilliği seçimi öncesi muhtarlıklardan seçmen kâğıtlarını almayan vatandaşlar için muhtarlar mesailerini sürdürüyor.

Türkiye'nin gözünün çevrildiği seçim öncesi muhtarlar, seçmen için mahallelerinde kapı kapı dolaşıp, seçmen kâğıtlarını dağılmasının ardından evlerinde bulunmayan vatandaşlar için bugün de mesai yapıyorlar.

Edirne'nin seçmen yoğunluğunun en çok olduğu mahallelerden bir tanesi olan Şükrüpaşa Mahalle muhtarlığı seçmenler için bugünde hizmet veriyor. Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı, seçmen kağıdını almayan vatandaşlar için sabah erken saatlerinden itibaren çalıştıklarını belirtti. Muhtar Tasmalı, “Edirne'nin en büyük mahallelerinden birisi olan Şükrüpaşa Mahallesi'nde 32 bin seçmenimiz var. Elimizdeki seçmen pusulalarını ulaştırabildiğimiz kadarını vatandaşlarımıza ulaştırdık. Şu anda muhtarlıklarımız akşam saat 4 buçuğa kadar açık olacaktır. Bu seçmen kusurlarımızı devam ettireceğiz, biz görevimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Vatandaşlarımıza ülkemize bu seçim hayırlı ve uğurlu olsun. Seçmen kâğıtlarının 25 bin tanesini ulaştıramadık. Seçmenler hala gelip seçmen kağıtlarını alıyorlar. Yurt dışında olanlar, görevde ve öğrencilerimiz var” dedi.

Vatandaşlardan Hasan Uçar ise “Kimliğiyle ve işlerinden dolayı bugüne kadar şeyimi seçmen kağıdımı alamadım. Bugün fırsat bulup buraya geldim ve oy kullanmaya gideceğim. Seçimlerde vatandaşlar karar verecek” diye konuştu.