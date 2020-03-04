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Mülteci çocukların göç mücadelesi

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa’ya gitme hayaliyle sınıra akın eden mülteciler, karşı tarafa geçmek için mücadele ederken bu zorlu süreçten en çok etkilenen çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynuyor.

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa'ya gitme hayaliyle sınıra akın eden mülteciler, karşı tarafa geçmek için mücadele ederken bu zorlu süreçten en çok etkilenen çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynuyor.


Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere Türkiye tarafından sınır kapıları açılırken, binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etti. Avrupa hayaliyle sınıra gelen mültecilerden bir kısmı çeşitli yollarla sınırın öteki tarafına geçmeyi başarırken, binlercesi de başta Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri olmak üzere sınır boyunca karşıya geçmek için mücadelesine devam ediyor.



Göç yolculuğundan en çok etkilenenler çocuklar


Sınırdan geçmeyi bekleyen mülteciler, açık alanlarda yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışıyor. Avrupa yolculuğunda yaşanan bu zorlu süreçten en çok çocuklar etkileniyor. Yetişkinler sınırı geçmek için çabalarken, çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynayıp vakit geçiriyor.

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