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Mülteci gençlerden ‘5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi

Edirne’de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan ‘tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Sınır hattında yoğun biber gazı bombardımanına maruz kalan mülteciler, plastik pet şişelerden yaptıkları gaz maskeleri ile korunmaya çalışıyor.

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