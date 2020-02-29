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Mülteciler yardım paketlerini almak isteyince izdiham oluştu

Edirne’de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteciler, kamyonlardan kendilerine gelen yardımları almak isteyince izdiham oluştu.

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteciler, kamyonlardan kendilerine gelen yardımları almak isteyince izdiham oluştu.


‘The UN Refugee Agency' yazılı yardım kutularını taşıyan kamyonlar, mültecilerin beklediği alana girdi. Yüzlerce mülteci bir anda kamyonlara hücum edince izdiham oluştu. Yaşanan arbedede, çocukları olan mülteci aileler, ezilme tehlikesi atlattı.

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