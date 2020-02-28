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Mültecilerin akın ettiği Yunanistan sınırında esrarengiz yangın

Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi.

Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.


Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce mülteci Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.



Mültecilerin geçtiği noktada yangın


Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangını Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi.

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