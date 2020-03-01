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Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor

Türkiye’nin göçmenlere açık politika uygulamasına geçmesinin ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan sınırına gelen mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'nin göçmenlere açık politika uygulamasına geçmesinin ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan sınırına gelen mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor.


Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını duyurmasının ardından ülkenin her yerinden yüzlerce mülteci sınıra gelmeye devam ediyor. Edirne'de buldukları bot ve sandallarla Meriç Nehri'ni geçen mülteciler Yunanistan'a ulaşıyor. 2 buçuk sene önce İran'dan Türkiye'ye gelen iki aile de yanlarında bulunan 3 çocukla beraber sandalla Yunanistan tarafına geçti. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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