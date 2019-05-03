Mutluluğa engel yok

Edirne Belediyesi ve Türkiye Engelliler Meclisi'nin işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yılı etkinlikleri kapsamında ‘Birlikte eğleniyoruz' etkinliği düzenlendi.

Edirne Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte özel gereksinimli çocuklarla; genel eğitim sınıflarında eğitim gören akranlarıyla birlikte oyunlar oynayarak; eğlenceli dakikalar geçirdi.

Edirne Belediyesi ve Türkiye Engelliler Meclisi Edirne Belediyesi Kent Ormanı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yılı kapsamında özel gereksinimli çocuklar; genel eğitim sınıflarında eğitim ve öğretim gören yaşıtlarıyla bir araya geldi. Tüm engelleri ortadan kaldıran çocuklar; dans edip doyasıya eğlendi. Hep birlikte dans etmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Yüz boyama etkinliğinden; ip çekme yarışmasına kadar birbirinden eğlenceli sokak oyunlarının da oynandığı etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Edirne Belediyesi olarak yaşamın her alanında yapılan etkinliklerde yer almak istiyoruz. Engelliler ile ilgili de sivil toplum kuruluşları ile birlikte güzel işler yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Engelli bireylerin sosyal entegrasyonunun gelişmesi ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına birçok çalışmaların yapıldığını belirten Tanrıkulu, “Son yıllarda güzel çalışmalar yapıldı ve bunların daha fazlasını yapabiliriz. Engelliler için yapılan her şeyin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Edirne Belediyesi olarak engelsiz kent hedefimiz var. Bu hedefimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nden; akü engelli şarj cihazlarına kadar birçok projeyi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın gayretiyle hayata geçirdik. Bu anlamda güzel çalışmalar yapıldı, yapmaya devam edeceğiz. Edirne'nin en büyük şansı sivil toplum örgütleri ile devlet kurumlarının birlikte çalışabilmesi. Burada en önemli görev belediyeye düşüyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Türkiye Engelliler Meclisi Edirne Temsilcisi Öğretim Görevlisi Nilüfer Sivrikaya Tokgöz de “Farkındalık konusunda eskiye oranla iyi konumdayız. Ancak yapılacak çok iş ve atılacak çok adımlar var. Özel eğitim gören çocuklarla normal eğitim alan çocuklarımızı kaynaştırma ve birleştirmede zorluklar çekiyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla onları kucaklayamadık. Bugünkü etkinliğe ‘Birlikte Eğleniyoruz' ismini koymak istedik. Genel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerimiz var. Aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar ve BEYSO öğrencileriyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün yapılan etkinlikte çocuklarımız birlikte eğleniyor. Temel hedefimiz çocukların farklılıklarını keşfetmeleri, farklılıklarıyla birbirlerini kabul etmeleri ve çoğulcu bir yaklaşımla engelli haklarına bir farkındalık oluşturmak” diye konuştu.