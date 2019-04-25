Müziği bol, tadı leziz festival

Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev tava Edirne'de bir kez daha misafirlerini ağırlayacak. Karaağaç'ta yetişen ve ciğerin olmazsa olmazı acı biberi yeme yarışmasıyla da acıya en dayanıklı acıseverler aranacak. Edirneliler müziğe ve ciğere bir kez daha doyacak.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Müziğin evrenselliği ile buluşacak olan katılımcılar, ciğerin eşsiz lezzetinin tadına bakma imkanına da sahip olacak.

9. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali 26 Nisan Cuma günü saat 17.30'da tören kortejinin belediye önünde toplanmasıyla başlayacak. Ardından festival korteji Atatürk Anıtı'na hareket edecek. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Saraçlar Caddesi'nde açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. İlk günkü tören festivale katılan bando takımlarının tanıtımı ve gösterileriyle devam edecek.

Festivalin ikinci gününde ise iki köprü arasında toplanacak olan kortej Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev tavaya doğru hareket edecek. Saat 19.00'da bando ekipleri Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı'nda konser verecek.

Festivalin üçüncü günü olan 28 Nisan Pazar günü de ciğerci esnafı Atatürk Anıtı'nda toplanacak. Buradaki törenin ardından Saraçlar Caddesi'nde Acı Biber Yeme Yarışması düzenlenecek. Ciğerin olmazsa olmazı olan Karaağaç acı biberini en fazla sayıda yiyebilen yarışmacı; yarışmanın kazananı olacak. Ardından ciğerci esnafı tarafından pişirilen ciğerler, halka ikram edilecek. Törenler bando ekiplerinin mini konserleriyle sona erecek.

Ciğerci esnafı ile bir araya gelerek son hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivaller ile kentimizin turizmine büyük katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 9. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne olacak; yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere ve değerli hemşehrilerim Edirnelilere bol müzikli, lezzetli anlar yaşatacak. Lezzetin ve müziğin tadına doymak isteyen herkesi 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Bando ve Ciğer Festivali'ne davet ediyorum" dedi.

Bando ve Ciğer Festivali'ne bu yıl Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, İzmir Seferihisar Belediye Bandosu, Bolu Belediye Bandosu, Macaristan Zigetvar Bandosu, Macaristan Pécsi Bandosu, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Romanya Pitesti Bandosu, Moldova Zaim Bandosu, Bosna Hersek Spisak Ucesnika Bandosu, Karadağ Hercek Novi Bando ekipleri katılacak.