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NBŞ kotasının düşürülmesi, pancar üreticisini sevindirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, pancar üreticileri NBŞ (Nişasta bazlı şeker) kotasının %5’ten %2,5’e düşürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, pancar üreticileri NBŞ (Nişasta bazlı şeker) kotasının %5'ten %2,5'e düşürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.


Üreticiler, alınan kararın pancar üretimine etki edeceğini söyledi. Keşan'da pancar üretimi yapan çiftçi Yusuf Uzdilli, NBŞ kotasının yüzde 2,5'e indirilmesinin üretici açısından sevindirici olduğunu söyledi.



“Pancar ekili alanlarda artış bekliyorum”


Kararın olumlu sonuçlar vereceğini dile getiren Uzdilli, “Pancar üretici açısından olumlu gelişmeler oluyor. Kotanın yanında piyasalarda fiyatların 300 TL gibi açıklanması üreticileri yine pancar ekmeye yöneltecek. Ekimlere yaklaşık 20 gün süre var. Bu yıl pancar ekili alanlarda artış bekliyorum” dedi.



“Geçtiğimiz yıllarda kota uygulanıyordu”


Pancar üretiminin şeker imalatına direkt etki edeceğini kaydeden Yusuf Uzdilli, “Geçtiğimiz yıllarda kota uygulanıyordu. Bu yıl 1,5 milyon ton daha fazla üretim yapılacak. Bu da çiftçiler için olumlu bir gelişme. Yaşanan olumlu gelişmeler, vatandaşı pancar ekimine yöneltecektir. Ekilişlerin çoğalacağına inanıyorum” diye konuştu.

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