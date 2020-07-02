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Neşeli kültür tarlaya taşındı

Türkiye’nin en önemli buğday üretim merkezlerinden biri olan Edirne’de hasat vakti gelen buğday, Edirne Belediye Bandosunun seslendirdiği Balkan müzikleriyle güle oynaya hasat edildi.

Türkiye'nin en önemli buğday üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de hasat vakti gelen buğday, Edirne Belediye Bandosunun seslendirdiği Balkan müzikleriyle güle oynaya hasat edildi.


Türkiye'de ekmeklik buğday üretiminin yüzde 3'lük bölümünün karşılandığı Edirne'de, buğdayda hasat vakti geldi. Mutlu ve çok neşeli insanların kenti olarak bilinen Edirne'de buğday hasadında neşeli kültür tarlaya taşındı. Edirne Belediye Bandosunun seslendirdiği birbirinden güzel Balkan müzikleri eşliğinde buğday tarlasında müzik de durmadı ve buğday hasadı güle oynaya gerçekleşti.


Hasat etkinliğinde konuşan Edirne Valivekili Yusuf Güler, “Yaşadığımız pandemi süreci artık toprağa dönmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş durumda” açıklamasında bulundu.


Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de konuşmasında, “Pandemi döneminde ülkelerin sınırlarını kapatabildiği, kendi kendine yetebilmenin çok önemli olduğunu hepimiz gördük” ifadelerine yer verdi.


Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise kuraklık nedeniyle buğday veriminde önceki yıllara göre düşüklük yaşandığını belirterek, su ihtiyacına dikkat çekti.


Çiftçilerden Mehmet Özkan da, daha önceki yıllara göre buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.

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