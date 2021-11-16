Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına düzenlenen Türk Dünyası Şaheserleri Konseri, büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle Yunus Emre ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilan edilen “Nizami Yılı” kapsamında Nizami Gencevi anısına Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenlendi.

Balkanların en büyük orkestrası olan Balkan Senfoni Orkestrası'na Türk dünyasından solistlerin eşlik ettiği, şefliğini ise Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Orkestra Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Özbekistan'dan Alibek Kabdurahmanov'un üstlendiği konserde büyük Türk şairleri Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin bestelenen şiirlerinin dünya prömiyeri yapıldı.

Konser açılışında bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Orkestra Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Türk dünyasının iki önemli ismi Yunus Emre ve Nizami Gencevi'yi, Türk dünyasının değerli şef ve sanatçıları eşliğinde müzik dolu bir etkinlikle anmanın mutluluğu yaşıyoruz. Kültür ve sanat ile Türk dünyasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin ilelebet sürmesini diliyorum” dedi.

Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin zengin düşünce hazinelerini gerçekleştirdikleri sanatsal etkinliklerle Afrika'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafya ile buluşturduklarını söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “Sene boyunca yapılan çalışmaların bir meyvesi olan ve Türk dünyasından değerli bestecilerimiz, şeflerimiz ve sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleşen bu özel konseri bugün sizlerle buluşturuyoruz. Türk Dünyası Şaheserleri Konserimizde Türk dünyası bestecilerimizin Nizami ve Yunus Emre için özel olarak bestelediği ve düzenlediği eserleri, yine Türk dünyasından birbirinden değerli sanatçılarımız seslendirecek ve icra edecek. Bizler TÜRKSOY olarak atalarımızdan aldığımız bu değerli mirası, üye ülkelerimizin destekleri ile gelecek kuşaklara aktarmak ve ülkelerimiz arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerimizi pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaseinov, organizasyonun hayata geçmesinde başta Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken turnenin Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da gerçekleşecek konserlerle devam edeceğini söyledi.

Abay Kunanbayev Yılı kapsamında bu yıl Ocak ayında Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından TÜRKSOY ile ortaklaşa ikinci bir organizasyona imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi olarak Türk dünyasının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek için büyük çaba sarf eden TÜRKSOY ile Abay Kunanbayev yılı etkinliklerinin ardından böylesi bir etkinlikte yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk dili ve kültürünün önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre ve Nizami Gencevi'yi andığımız, Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini pekiştiren bu anlamlı etkinliğin bir parçası olmak bizler için gurur verici. Bu vesileyle TÜRKSOY'un kıymetli Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a ve Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer nezdinde Balkan Senfoni Orkestramıza böyle güzel bir organizasyona imza attıkları için teşekkür ediyorum. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi arttırmak için çalışan TÜRKSOY ile kadim medeniyetimiz ve geçmişimizden ilham alarak gelecekte de güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Sanatseverlerin büyük bir beğeni ile takip ettiği konserde Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'na sanatçılar Nilgün Kızılcı, Azerbaycan'dan Hosrov Hakan Amiri, Çınara Heydarova, Kazakistan'dan Nazım Sagıntay, Tair Tajigulov, Akerke Tajibayeva, Kırgızistan'dan Aybek Saralaev, Ayzirek Momunova, Saliya Emilbekova ve Özbekistan'dan Nosir Yusupov ile Bekzod Turaev eşlik etti.

Konser öncesi TÜRKSOY tarafından düzenlenen Nizami Gencevi'nin Doğumunun 880. Yılına Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılına ithafen düzenlenen Fotoğraf Sergisi ve “Gel Gör Beni” sergisinin açılışları da yapıldı.