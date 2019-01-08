O kepçenin iadesine karar verildi

Edirne Belediyesi, geçtiğimiz yıl Pazarkule Sınır Kapısı'nda içme suyu çalışması yaparken Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan belediye personeli Musa Alerik'in kullandığı kepçeyi geri alabilmek için Yunanistan İstinaf Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Edirne Belediyesini haklı bularak kepçeyi iade etme kararı aldı.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, Yunan askerleri tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle birlikte sınırı 8 metre geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı. Alerik, daha sonra serbest bırakılmış ancak kullandığı kepçeye el konuldu. Bunun üzerine Edirne Belediyesi, personelin Yunanistan sınırını geçmediğini belirterek, kepçenin iadesi için dava açtı. Edirne Belediyesinin açtığı dava Orestiada Kenti'nde görüldü. Yunanistan İstinaf Mahkemesi Türk tarafını haklı görerek, kepçeyi iade etme kararı verdi. Bu arada kepçe operatörü Musa Alerik'e ülkeye izinsiz giriş yaptığı için verilen para ve ertelemeli hapis cezası da iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “2018'in Mayıs ayının başında Pazarkule Gümrük Kapımızın İçme Suyu ihtiyacı ile ilgili olarak yaptığımız bir çalışmada personelimiz ve kullandığı araç Yunanlıların iddialarına göre sınırı aşmıştı. Kepçe operatörümüz Musa Alerik tutuklanmış, kepçemize de el konulmuştu. Musa Alerik Yunanistan'ın Oristea Kenti'nde mahkemeye çıkarıldı; 3 gün gözaltında kaldı ve para cezasının ardından serbest bırakıldı. Biz kepçenin de iadesi için Yunan Mahkemelerinde dava açtık ve bugün görülen duruşmada davayı kazandık. Mahkeme Edirne Belediyesine ait kepçeyi geri verme kararını verdi. Operatörümüzü geri almıştık, şimdi kepçemizi geri almış olacağız. Mahkeme kararıyla Türk tarafının haklılığı kesinleşmiş oldu, mahkeme kararıyla da kanıtlanmış oldu. Çünkü biz başından beri görevlimizin sınırı geçmediğini tampon bölgede yakalandığı iddiasındaydık” dedi.

Kepçe, işlemlerin tamamlanmasının ardından Edirne Belediyesine teslim edilecek.