O proje dünya markalarının ilgi odağı, kadınların gelir kapısı oldu

Edirne'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk olarak 'Emeğimiz Kazanıyor' adıyla faaliyete başlayan ve daha sonra 'Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne dönüşen proje; dünya markalarının ilgi odağı, kadınların ise gelir kapısı oldu.

Edirne'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 'Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' hem kadınların çalışma hayatına kazandırılmasına hem de istihdama büyük katkı sağlıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce 30 kadınla faaliyete başlayan ' Emeğimiz Kazanıyor Projesi' zamanla hem kadınların hem de dünya markalarının ilgi odağı haline geldi. Kursa katılan kadınlar, çanta, şapka, hırka, yelek ve aksesuar gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. El emeği göz nuru ürünler, dünya markalarının ilgi odağı olurken, kursa katılan kadınlar ise siparişlere yetişmek için gece gündüz demeden yoğun emek veriyor.

Emeğimiz Kazanıyor Projesi'ni 1 yıl kadar yürüttükten sonra kooperatife dönüştürdüklerini söyleyen Edirne Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi ve Emeğimiz Kazanıyor Kooperatif Başkan Yardımcısı Arzu Yılmaz, 30 kadınla başladıkları projede 800 kadına ulaştıklarını söyledi.

"800 kadın bu projede yer alıyor"

Edirne merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 800 kadının bu projede yer aldığını söyleyen Yılmaz, "Kadınlarımız emek veriyor, para kazanıyor, sosyalleşiyor ve aile bütçesine katkıda bulunuyor. Sayımız her geçen gün artıyor. Kadınların yoğun ilgisi ve emeği ile beraber birçok ünlü firmanın da bize talebi arttı. İlk başta 1 firma ile başlamıştık. Daha sonra dünya markaları ile çalışmaya başladık. Bu dünya markaları ile çalışmamız sayesinde de birçok firmadan talep görüyoruz. Bu sayede de kursa katılan kadın sayımız da her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi.

"Ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz"

Daha önce amigurumi bebek ördüğünü söyleyen 32 yaşındaki ev hanımı Tuğba Ceren Karaman Gül, "Bu kursu duyunca başvuruda bulundum ve gelmeye başladım. Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kursa geliyorum. Çanta örmeyi bilmiyordum burada öğrendim. Bu çantaların satışından gelir elde edip ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu kurs hem hobi olarak hem de kazanç olarak güzel oluyor. Ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz" dedi.

"İlk defa kendi paramı kazanmanın mutluluğunu yaşadım"

Arkadaşları sayesinde kursa başladığını söyleyen 63 yaşındaki Ülfet Gavas, bu kurs sayesinde rahatsızlığını unuttuğunu ve kendini iyi hissetmeye başladığını söyledi. İlk defa kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Gavas, bu yaşına hiç para kazanmadığını ve bu kurs sayesinde hem sosyalleşme hem de para kazanma imkanı bulduğunu ifade etti.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine boş vakitlerini değerlendirmek için kursa katıldığını söyleyen 55 yaşındaki Gülcan Tarun, "Eve iş alıyorum. Evde örüp getiriyorum. Beğenilmesi hoşumuza gidiyor. Daha çok sipariş gelsin, daha çok örelim istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz, eksiklerimizi gideriyoruz bu bizim için güzel bir şey" diye konuştu.