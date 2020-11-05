İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir binada çıkan yangında çocuğunun alevlerin arasında kaldığını zanneden bir kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir binada çıkan yangında çocuğunun alevlerin arasında kaldığını zanneden bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıkarken, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Aşağı Zaferiye Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın sonrası oluşan dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın sırasında binanın diğer katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edilirken; yangının çıktığı evde yaşayan bir çocuktan haber alınamadı. Durum üzerine telaşa kapılan annesi, oğlunun alevler arasında kaldığını düşünerek, gözyaşlarına boğuldu.


Uzun süre feryat eden kadını yatıştırmaya çalışan çevredekiler, yangının olduğu binaya girmesini güçlükle engelledi.


Bu sırada yangından bir süre önce dışarı çıktığı öğrenilen çocuk, annesinin yanına götürüldü ancak oğluna sıkı sıkıya sarılan kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Diğer taraftan da yanan evi için ağlayan kadın, çaresizce itfaiye erlerinin söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarından sonra kontrol altına alındı.


Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.