Öğrenciler bağımlılıklardan uzak; Yeşilay Kulüp Odası'nda

Öğrenciler nezdinde Yeşilay'ın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilay mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak, öğrencilerde Yeşilay aidiyetini oluşturmak amacıyla; Edirne merkez İnönü İlkokulunda “Edirne Yeşilay Şubesinin” katkıları ile “Yeşilay Kulüp Odası” oluşturuldu.

Öğrencilerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilinci ile yetişmeleri için oluşturulan Yeşilay Kulüp Odasının 2 Ekim 2020 tarihindeki açılışına; Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, İnönü Okul Müdürü Neslihan Usta, Edirne Yeşilay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Erel, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareciler ve Edirne Yeşilay Şubesi Üyeleri katılım sağladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımcı ile gerçekleşen açılışta; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.