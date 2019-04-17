Öğrenciler ‘Bir fikrim var' dedi

Öğrenciler, ‘Bir fikrim var' diyerek, robotik kodlamadan, turizme, mühendislikten sosyal hayata dair birbirinden özel projelerle kıyasıya yarıştı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen, Bir Fikrim Var yarışması finaline, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, proje koordinatörü öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Yarışma öncesi finale kalmaya hak kazanan projelerden oluşan sergi alanında, öğrencilerin ‘Bir fikrim var' diyerek hayata geçirmeye çalıştıkları projeler gösterildi.

“Gençlerimizin girişimci olmalarını istiyoruz”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Amacımız burada en iyi 8'i belirlemek. Amacımız bu ödülle beraber çocuklarımızın ortaokul ve lise çağındayken proje geliştirme, fikirlerini masaya yatırabilme, onları ticarileştirme noktasında veya hayatımızın içinde kullanabilmesi açısından farkındalığın oluşturulması. Üniversiteye geldiklerinde fikirlerinin hayata geçirebilmesi için şirketlerini kurmaları, girişimci olabilmeleri için bir nevi alt yapı gibi düşünüyoruz. Bu noktada bütün bu süreç boyunca Trakya Bölgesi'nde 600 proje hazırlanıyor, bunların biz hepsini sergiliyoruz. Bütün projelerini çocuklarımız gelsin sergilesinler, hem Edirneli kardeşlerimiz görsün hem diğer proje hazırlamayan çocuklar gelsin buradan fikir edinsin, seneye burada farklı fikirler oluşsun istiyoruz. Tüm Trakya çapında fikrin oluşması, çocuklarımızın gençlerimizin fikirlerini hayata geçirebilecek imkanların oluşturulması; bu noktada Edirne'de sosyal, ekonomik, ticari, akademi veya eğitimle ilgili alanlarda çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu şekilde inşallah önümüzdeki günlerde çocuklarımız Tekirdağ'dan, Kırklareli'nden, Edirne'den farklı fikirlerin tüm Türkiye'de ün saldığını, hatta bunların mümkün olursa biz kalkınma ajansı olarak maddi olarak destekleyeceğiz. Ticarileşmesi için şirket, kurum gençlerimizin burada girişimci olmalarını istiyoruz” dedi.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, Trakya Kalkınma Ajansı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bir Fikrim Var” proje yarışması elemeleri tamamlandı. Başvurusu yapılan 103 projeden ilk 50'ye giren projelerin sergilenmesinin ardından ilk 8'e giren projeler için final yarışması düzenlendi ve dereceye giren projeler ödüllendirildi.

Öte yandan, yarışmanın sunuculuğunu ‘Doktorlar' dizisi ile anılan ünlü dizi oyuncusu ve TRT program yapımcısı Bekir Aksoy yaptı.