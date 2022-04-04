Öğrenciler ellerinde balonlar ve pankartlarla otizme dikkat çekti

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde, yurt genelinde çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Plevne İlkokulu işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Plevne İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, şube müdürleri, davetliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İlk olarak Plevne İlkokulu bünyesindeki Otizm Özel Eğitim Sınıfında 4. sınıf düzeyinde eğitim gören 3 öğrenci ve çalışma alanları ziyaret edildi. Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde tüm öğrenci ve öğretmenler mavi renkte giyinerek günün önemine dikkat çekti. Otizm sınıfında eğitim gören öğrencilerle birlikte pasta kesilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra 2. sınıfa girip öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, ve beraberindeki heyet, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla hazırlanan videoyu izledi.

Ellerinde mavi balonlar ve farkındalık mesajlarının yazılı olduğu pankartlarla okulun bahçesinde hazır bulunan öğrenciler, hazırlanan pankarta el baskısı yapılmasının ardından 'Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü' adlı yürüyüş için yola çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin geçişi sırasında yolun güvenlik ve kontrolünü sağladı. Öğrencilere yürüyüşleri sırasında vatandaşlar da destek verirken, 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Otizm eksiklik değil farklılıktır', 'Otizme mavi ışık yak' gibi pankartlarla da farkındalık içeren mesajlar verildi.