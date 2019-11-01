İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.


Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri tarafından öğrencilere yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi. İl genelinde 17 oturumda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmaları sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.